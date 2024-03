Landkreis Augsburg

Die Vorfreude auf Ostern ist groß: Ein Bastel-Besuch im Kindergarten

Plus Die Kinder der Kita Gießenburg in Untermeitingen basteln zu Ostern Hasennester aus Glas. Sie verraten dabei ihre Pläne und Wünsche für die Osterferien.

Von Kristina Orth

Der dreijährige Maxi aus der Elefantengruppe der Kita Gießenburg in Untermeitingen sitzt hoch konzentriert auf dem Schoß von Erzieherin Diana Wiedmer und klebt stolz die Hasenohren am Glas fest. Diana Wiedmer hilft im, das blaue Geschenkband um den Glashals zu schlingen und die Ohren zusätzlich zum Kleber zu fixieren. Sie sagt: "Jetzt brauche ich deinen Finger für den Knoten". Dabei passiert ein kurzes Malheur: Ein Hasenohr verrutscht und fällt auf den Boden, als Maxi aufspringt. Schnell ist das Ohr wieder aufgehoben und dieses Mal passt Maxi ganz genau auf, dass es an Ort und Stelle bleibt. Schließlich möchte er keinen Ein-Ohr-Hasen als Osternest. Er sagt: "Ich freue mich auf Ostern, weil Mama dann Schokolade nach Hause bringt."

Osterbastel-Anleitung für ein Glashasen-Osternest 1 / 11 Zurück Vorwärts 1. Die Materialien aussuchen: Tonpapier, weißes Papier, zwei Wackelaugen, einen Basteldraht, Geschenkband. Außerdem einen Bleistift, Edding, Schere und Kleber. Ganz wichtig ein großes Glas, damit der Osterhase dort ein paar Schokoeier verstecken kann.

2. Auf das braune Tonpapier die Hasenohren mit dem Bleistift malen und ausschneiden.

3. Auf das weiße Papier, das Innere der Ohren etwas kleiner skizzieren und ebenfalls ausschneiden. Tipp: Schön der Linie nach ausschneiden.

4. Das weiße Papier jeweils auf das braune Hasenohr kleben. Schon sind die Hasenohren fertig.

5. Unten an die Hasenohren den Kleber schmieren und dann an den Glashals kleben. Tipp: Am besten zu zweit machen, damit einer die Ohren festhalten kann und sie nicht verrutschen.

6. Ein breites und ausreichend langes Geschenkband um den Glashals herumschlingen und verknoten. Tipp: Kinder die noch keine Schleife können, legen den Finger auf den Knoten und helfen so mit.

7. Die Wackelaugen auf das Glas kleben.

8. Den Basteldraht in zwei kürzere Stücke zerschneiden und diese miteinander zu einem Schnurrbart verzwirbeln. Anschließend am besten im Liegen festkleben.

9. Wenn alles gut durchgetrocknet ist, den Hasenmund mit einem Edding aufmalen.

10. Ein grünes Glitzergeschenkband unten am Glas festkleben als Wiese.

11. Gratulation: Der Hase ist fertig!

Ein paar Kinder aus der Elefantengruppe erzählen, was an den Ferien und Ostern besonders toll für sie ist. Die sechsjährige Lene sagt: "Der Osterhase kommt und bringt mir bunten Regenbogen-Schleim zum Baden." Ihre Freundin Marie, fünf Jahre, sagt: "Ich mag Ostern, weil die Blumen so schön blühen und ich in den Ferien mein Trampolin aufbauen kann." Die beiden diskutieren über den Osterhasen. Lene möchte ihn durch das Gebüsch beobachten. Marie wendet ein, der Osterhase sei unsichtbar wie Pumuckl. Die vierjährige Rebecca weiß das auch und möchte deshalb an Ostern einen Eierkorb suchen. Der fünfjährige Daniel wünscht sich einen ferngesteuerten Hubschrauber von Lego Ninjago. Alle möchten in den Ferien Schwimmen gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

