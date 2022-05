Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Wie Telefonzellen zu öffentlichen Bücherschränken werden

In öffentlichen Bücherschränken aus alten Telefonzellen kann jeder Bücher mitnehmen, tauschen und abgeben.

Plus Ausgemusterte Telefonzellen sind heiß begehrt: In vielen Gemeinden im Augsburger Land sind sie zu öffentlichen Bücherschränken geworden.

Von Paula Binz

Jahrzehntelang gehörten die gelben Telefonzellen zum Ortsbild. Erst vor drei Jahren nahm die Telekom die allerletzte Zelle vom Netz. In einigen Gemeinden im Augsburger Land haben sie ein neues Innenleben bekommen: Sie wurden zu Bücherzellen umfunktioniert. In Langerringen werden Bücherfreunde sogar eigens begrüßt: Wer die Tür öffnet, hört leises Vogelgezwitscher. Über einen Bewegungsmelder in der Telefonzelle wird ein kleiner Lautsprecher aktiviert.

