Wintereinbruch: Mehrere Unfälle durch Schneeglätte

Insgesamt sechs Unfälle auf schneeglatten Straßen im südlichen Landkreis verursachen einen hohen Sachschaden.

Mehrere Verkehrsunfälle haben sich aufgrund von Schneeglätte am Samstag in Königsbrunn, Bobingen und Oberottmarshausen ereignet. Zwar entstand dabei hoher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Bei Auffahrunfällen und dem Anfahren geparkter Fahrzeuge in Bobingen und Königsbrunn entstand ein Sachschaden von insgesamt 7500 Euro, berichtet die Polizeiinspektion Bobingen.

In zwei Fällen, zwischen Bobingen und Oberottmarshausen sowie in Waldberg, kamen die Fahrer mit ihren Autos wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte von der Fahrbahn ab und stießen mit entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen.

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

In Oberottmarshausen wurde der Wagen des unfallverursachenden 42-jährigen Königsbrunners derart stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Pkw belief sich auf etwa 6500 Euro.

In Waldberg stieß eine 27 Jahre alte Diedorferin derart stark mit dem entgegenkommenden Auto zusammen, dass dieses aufgrund der Kollision in einen angrenzenden Gartenzaun geschoben wurde. Der beschädigte Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Autos und dem Gartenzaun beträgt etwa 13.500 Euro. (AZ)