vor 11 Min.

Mehr Gemeinschaft, weniger Fläche: Wie wohnen wir in Zukunft im Kreis Augsburg?

"Wie wohnen wir in zehn Jahren?" Eine Antwort könnte das Projekt "Servus Maria" von Ute Schumacher, Manuel Niederhofer und weiterer Familienmitglieder in Gersthofen liefern.

Plus Das Thema betrifft alle Menschen im Landkreis Augsburg, denn jeder braucht ein Dach über dem Kopf. Experten schätzen ein, wie in zehn Jahren gewohnt wird.

Von Marco Keitel

Wohnen betrifft alle. Aber längst nicht alle wohnen so, wie sie es sich wünschen. Die Wünsche sehen oft so aus: 100 bis 150 Quadratmeter, gute Lage, Balkon oder Garten, Arbeitsplatznähe, gute Infrastruktur. Das berichtete der Wohnungsfinanzierer Interhyp im vergangenen Jahr. Doch Wohnraum ist knapp im Landkreis Augsburg. Und das, obwohl der Bestand an Wohnungen langfristig steigt. Aber der Bedarf wächst schneller, zumindest laut dem Modell des Instituts der deutschen Wirtschaft. Immer mehr neue Einwohnerinnen und Einwohner kommen ins Augsburger Land. Was muss passieren, damit es in zehn Jahren genügend Wohnraum gibt, in dem Menschen glücklich, oder zumindest zufrieden leben?

Eine Möglichkeit für das Wohnen der Zukunft zeigen die Pläne, die Manuel Niederhofer und seine Tante Ute Schumacher in ihrem Hotel Gersthofer Auszeit vor sich ausgebreitet haben. Das Projekt mit dem Namen "Servus Maria" soll "ein gesundes Dorf in einem Haus" werden. Entstehen soll es auf dem Grundstück des Hotels und früheren "Café Steiner", das viele Jahre die erste Adresse in Gersthofen für Feste und Familienfeiern war. Bis die Bagger anrollen, dauert es noch, aber schon jetzt ist "Servus Maria" Preisträger des "Impact Awards" des "Institut für Corporate Governance" als deutsches Leuchtturmprojekt.

