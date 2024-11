Bundesfördermittel für Breitbandausbau in Langenneufnach

Die Gemeinde Langenneufnach hat durch die Gigabit-Richtlinie 2.0 des Bundes einen Fördermittelbescheid von 250.000 Euro für den Ausbau von Glasfaserleitungen erhalten, berichtet der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz in einer Pressemitteilung. Damit sei die Hälfte der Kosten gedeckt. Insgesamt werden 500.000 Euro in den Ausbau in der Gemeinde investiert.

Die Bundesfördermittel werden verwendet, um die digitale Infrastruktur auszubauen und insbesondere unterversorgte Gebiete in den ländlichen Regionen zu erreichen. Der Bund fördert den Breitbandausbau in Fällen, in denen ein Ausbau für die Unternehmen nicht wirtschaftlich ist. Mehr als 81 Millionen Euro Fördermittel wurden, vom Freistaat Bayern im Jahr 2023 für den Breitbandausbau vom Bund abgerufen, heißt es in der Mitteilung. Die Förderung sei entscheidend für die digitale Teilhabe, der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und Land sowie die Unterstützung lokaler Unternehmen, die auf schnelle Internetverbindungen angewiesen sind. (AZ)