Darf das Oktoberfest in Langenneufnach auch weiterhin Oktoberfest heißen?

Trotz des Markenschutzes darf das traditionelle Fest in Langenneufnach weiterhin unter dem Namen Oktoberfest gefeiert werden und findet heuer vom 22. bis 24. September statt.

Das Oktoberfest Langenneufnach ist in der Region bekannt und immer gut besucht. Kaum vorstellbar, dass es nach 36 Jahren beinahe hätte umbenannt werden müssen.

Heuer stellte nämlich der Name „Oktoberfest“ die Planungen des Musikvereins ein wenig auf den Kopf. Weil die Landeshauptstadt München die Bezeichnung „Oktoberfest“ und alle verwandten Begriffe als eingetragene Marke schützen ließ, ging der Musikverein davon aus, dass er sich für seine dreitägige Veranstaltung einen neuen Namen überlegen muss.

Die Musiker und Musikerinnen durften Vorschläge einreichen und darüber abstimmen. Da der Musikverein der einzige Verein im Ort ist, der jährlich eine Bierzeltveranstaltung durchführt, erhielt schließlich die Bezeichnung „Langenneufnacher Bierzelt“ die Mehrheit. Kaum stand der neue Name fest - auch die Werbeplakate waren bereits erstellt -, gab es allerdings neue Informationen für den Verein. „Wir erfuhren, dass Vereine eine Lizenz für den Gebrauch des Begriffs Oktoberfest erhalten können. Daher nahmen wir Kontakt mit der Stadt München auf und mussten das Veranstaltungskonzept unseres Oktoberfests genau beschreiben und zur Prüfung einreichen. Weil wir das Brauchtum und die bayerische Lebensart pflegen, erhielten wir für unser Oktoberfest eine kostenlose Lizenz auf unbestimmte Zeit zur Verwendung des Namens“, erklärt Zweite Vorsitzende Roswitha Haas und freut sich gemeinsam mit ihren Vereinskollegen darüber, dass das Oktoberfest in Langenneufnach weiterhin so heißen darf.

Beheiztes Festzelt am Bahnhofsgelände

Die Mitglieder des Musikvereins stecken nun bereits mitten in den Vorbereitungen und die Vorstandsmitglieder sind froh darüber, dass viele Helfer beim Fest sowie bei den Auf- und Abbauarbeiten mit anpacken und teilweise sogar dafür Urlaub nehmen. Eröffnet wird das Oktoberfest im beheizten Festzelt am Bahnhofsgelände am Freitagabend (22. September) um 19.30 Uhr mit den Böllerschützen sowie einem Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger. Zur Unterhaltung spielt an diesem Abend, der den Betrieben und Vereinen gewidmet ist, die Musikkapelle aus Memmenhausen und es wird der örtliche Maibaum verlost. Eingeladen sind aber nicht nur Betriebs- und Vereinsangehörige sondern alle Besucher.

Immer ein bisschen anders

Mit einem Partyabend geht es dann am Samstagabend (23. September) ab 20 Uhr weiter. Unter dem Motto „always a weng anders“ bringt die Band „Notausgang“ mit ihren Blechinstrumenten gute Stimmung in das Festzelt und spielt einen Musikmix aus Tradition und Rock. Der Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Jugendliche zwischen 16 und unter 18 Jahren werden mit Aufsichtspersonen oder Aufsichtszetteln eingelassen.

Der Sonntag (24. September) beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin sowie einem anschließenden Kirchenzug zum Festzelt, in dem die Musikkapelle Langenneufnach zum Weißwurstfrühschoppen und anschließendem Mittagstisch spielt. Während des Familiennachmittags ab 14.30 Uhr unterhalten die Kinder des Kinderhauses St. Martin mit verschiedenen Vorführungen und es gibt bereits ab Mittags von den Mitgliedern des Roten Kreuz Langenneufnach Kaffee und Kuchen. Den Festausklang ab 18 Uhr übernimmt die Musikkapelle Scherstetten.