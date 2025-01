Besondere Geschenke aus den Stauden

In diesem Jahr unterstützten die Firma Topstar und die „Michael Wagner Stiftung Kinderlachen“ ein Projekt in Rumänien. Der Sitzmöbelhersteller spendete 100 Weihnachtspakete. An drei Tagen verpackten Mitarbeiter der Firma die Pakete für die Kinder in Iasi. Die Weihnachtspäckchen wurden dann nach Rumänien transportiert und 100 Kinder freuten sich darüber.

Im Rahmen der Aktion wurde Christine Wagner und Michael Wagner eine besondere Ehre zuteil. Der Vorsitzende der Rumänienhilfe Stauden, Martin Böck, ernannte beide zu Ehrenmitgliedern der Rumänienhilfe. Neben Urkunden überreichte er im Beisein der Söhne Prof. Dr. Rainer Maria Wagner und Peter Wagner ein Fotoalbum mit vielen Bildern, welche die Hilfsprojekte der Familie zeigt. Die Familie beziehungsweise die Firma Topstar unterstützt schon seit vielen Jahrzehnten Not leidende Menschen.

Als 2002 der Verein Rumänienhilfe Stauden gegründet wurde, ging die Unterstützung durch die Familie Wagner weiter. In den Folgejahren hatte Michael Wagner immer ein offenes Ohr für die Belange des Vereins Rumänienhilfe Stauden. Im Jahr 2000 gab es einen Brand in einem Kinderheim in Iasi. Damals unterstützte die Michael-Wagner-Stiftung die Rumänienhilfe, die neue Betten kaufen konnte. Das Ehepaar Christine und Michael Wagner wollte sich dazu einen Überblick über die Schäden machen und kam nach Iasi. Sie übergaben den Kindern neben den Betten auch Schulrucksäcke mit Heften und auch Spielzeug.

Die Geschichte der Rumänienhilfe aus den Stauden ist seit Jahrzehnten mit dem Namen Wagner, beziehungsweise Topstar, verbunden. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den nächsten Transport. Die Sammlung dazu findet am 19. April statt, gefahren wird dann vom 25. April bis 2. Mai.