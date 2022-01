Das Kinderhaus St. Martin in Langenneufnach bietet Kindern jetzt mehr Platz

Plus Im Langenneufnacher Kinderhaus St. Martin ist der Erweiterungsbau fertiggestellt worden. Doch die Bauarbeiten sind noch nicht beendet.

Der Erweiterungsbau für das Kinderhaus St. Martin ist fertiggestellt. Knapp eineinhalb Jahre nach Baubeginn konnten die Kinder und die Erzieherinnen ihre neuen Räumlichkeiten beziehen und sind begeistert. "Die Kinder haben sich richtig auf das neue Gebäude gefreut und die Eingewöhnung verlief völlig reibungslos", freut sich Claudia Winkler-Eichinger, Leiterin des Kinderhauses. Der Grund für den Anbau war die stetig steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen und dem daraus resultierenden Platzmangel im Bestandsgebäude, das zwar erst vor knapp 14 Jahren errichtet worden war, aber mittlerweile zu klein geworden ist. Vier Millionen Euro kostet die Baumaßnahme, so Kirchenpfleger Wilhelm Knoll.