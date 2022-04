Starkregen: Feldweg in Langenneufnach bekommt wieder Flutmulde

Plus Starkregen und Überschwemmungen hatten im vergangenen Jahr in Langenneufnach für große Schäden gesorgt. Der Gemeinderat sucht nach Lösungen.

Die Gemeinde Langenneufnach reagiert auf Starkregen und damit verbundene Überschwemmungen. Jetzt soll der Feldweg im Bereich "Schinderhülle" in Richtung Weberstraße verbessert werden.