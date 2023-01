150 Jahre: So feiert die Feuerwehr Langerringen ihr großes Jubiläum

Das 150-jährige Bestehen wird im Juni groß gefeiert. Das neue Löschfahrzeug traf ein halbes Jahr früher als geplant ein.

Die 150. Generalversammlung war der Auftakt zum Jubiläumsjahr der 1873 gegründeten Langerringer Feuerwehr. "Die Menschen im Dorf wollen nach zwei entbehrungsreichen Corona-Jahren wieder gemeinsam feiern, und deshalb planen wir ein mehrtägiges Fest mit Bierzelt und Festumzug", sagten der Vorsitzende Karl Reute und Kommandant Thomas Vogt. Das Feuerwehrfest findet vom 7. bis 11. Juni statt. Der Kartenvorverkauf für die Bierzeltabende mit den Fäschtbänklern und den Troglauern hat schon begonnen.

Mit dem neuen Fahrzeug ist die Langerringer Wehr "die nächsten 30 Jahre gut ausgerüstet"

"Einsatzmäßig war 2022 eher ein ganz normales Jahr", sagte Vogt zur Vorstellung des Jahresberichts. In Anspielung auf die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Zeitenwende sprach er aber von einer positiven Zeitenwende für die Langerringer Feuerwehr. Die kam durch die unerwartet um ein halbes Jahr vorgezogene Auslieferung des neuen Löschfahrzeugs HLF 20 zustande. "Nach der Auslieferung im September und umfangreicher Ausbildung konnte das moderne Löschfahrzeug Ende November in Betrieb gesetzt werden, und damit sind wir für die nächsten 30 Jahre zum Schutz der Bürger gut ausgerüstet", stellte der Kommandant zufrieden fest. Auch bei der Feuerwehrführung im Landkreis habe es mit dem Wechsel des Kreisbrandrats und des Kreisbrandinspektors eine Zeitenwende gegeben. Der neue Kreisbrandinspektor Stefan Hieber aus Schwabmünchen stellte sich bei der Versammlung vor.

Elfmal hat es im Bereich der Feuerwehr Langerringen 2022 gebrannt

Die Einsatzbilanz fiel mit elf Brandeinsätzen, darunter ein ABC-Einsatz und 13 technischen Hilfeleistungen, bei 263 Einsatzstunden etwas geringer als im Vorjahr aus. Der Übungsplan konnte wieder vollständig umgesetzt werden, er wurde nur wegen des neuen HLF im Herbst umgestellt. Aus fünf Gesamtwehrübungen ragte die Inspektionsübung im Juli heraus, die traditionell mit einem Musikzug zur Abschlussbesprechung beendet wurde. An der Atemschutzstrecke bei der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden wieder 16 Feuerwehrleute ausgebildet, und an der modularen Truppmannausbildung nahmen 45 Aktive teil. Insgesamt wurden knapp 1200 Übungsstunden geleistet. Die Jugendfeuerwehr hat sich unter der Leitung von Tamara König und Julian Weißig von 16 auf 24 Mitglieder vergrößert. Sie hat 24 Gruppenübungen mit insgesamt 76 Stunden absolviert und sich am Ferienprogramm für Schulkinder beteiligt. Mädchen und Buben sind je zur Hälfte vertreten. Bürgermeister Marcus Knoll würdigte das große Engagement von der Jugend bis an die Spitze und die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Ortsteile Schwabmühlhausen und Gennach.

Diese Mitglieder der FFW Langerringen haben eine Ehrung erhalten

In der Versammlung wurden Josef Baumgartner und Josef Zech nach 50-jähriger Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern ernannt. Baumgartner war jahrelang Atemschutzgeräteträger und Zech 25 Jahre als Maschinist aktiv.

In Abwesenheit wurden Franz Lieb, Josef Müller und Georg Sirch die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft im Feuerwehrverein wurden Bernhard Beh, Christian Heichele, Sascha Hunger, Erwin Scheifele und Alfons Schmid geehrt.

Der Feuerwehrverein hat insgesamt 250 Mitglieder, davon 16 passive und 110 fördernde, sowie 39 Ehrenmitglieder. Unter den 63 Aktiven in der Einsatzwehr sind 23 Atemschutzträger. In der Jugendfeuerwehr sind 22 Mädchen und Buben aktiv.