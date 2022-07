75 Jahre SpVgg Langerringen: Nach dem Spiel geht's zum Waschen in den Bach

Die SpVgg Langerringen wird 75 Jahre alt. Wie sich der Verein in den letzten Jahren entwickelt hat und wann gefeiert wird.

Der 75. Geburtstag ist für einen Verein ein guter Grund zum Feiern - das gilt natürlich auch für die SpVgg Langerringen. Der Vorsitzende Gallus Ringler sagte: "Ob die 69 Gründungsmitglieder sich vorstellen konnten, was aus dem als Fußballklub gegründeten Verein mit nun sieben Abteilungen geworden ist? – Vermutlich nicht."

Die Spielvereinigung entstand in der Nachkriegszeit im Jahre 1947 als reiner Fußballverein. Das erste Spielfeld wurde mit einfachsten Mitteln in einer Kiesgrube beim Burghof errichtet. Da gab es noch keine Tribüne, aber Steilwände in der Grube und Tore aus Holzbalken. In späteren Jahren wurde eine Wiese am Röthenbach neben der Buchloer Straße zum Fußballplatz. Die Kicker zogen sich in einer Holzhütte um und wuschen sich im Bach, von Duschen träumte damals noch keiner.

Im Jahr 1958 stieg die Mannschaft erstmals in die A-Klasse Südschwaben auf. 1974 hatte das "Röthenbachstadion" ausgedient, denn dann wurde ein neuer Fußballplatz hinter der Schule gebaut. Nun gab es endlich Umkleidekabinen und Duschen und eine Mitbenutzung der Schulturnhalle. Somit war auch der Weg frei für eine Damengymnastik- und Tischtennisabteilung, und der Wandel vom reinen Fußballverein zu einer wirklichen Spiel- und Sportvereinigung nahm seinen Lauf. Erster Gesamtvereinsvorsitzender wurde Franz Filser. Sein Nachfolger ist seit 1993 Gallus Ringler. Im Tennisboom der 1980er-Jahre entstand als Nächstes die Tennisabteilung mit einer eigenen Hütte und zwei Plätzen.

SpVgg hat eine eigene Reitabteilung

Zum 50-jährigen Jubiläum wurde 1997 mit dem Baubeginn des gemeinsamen Vereinsheims ein Quantensprung in der Vereinsgeschichte eingeläutet. 1999 wurde die inzwischen auf zwei Hauptspielfelder und drei Kleinfelder sowie zwei Tennisplätze erweiterte Sportanlage eingeweiht. Im Keller des Vereinsheims wurde eine Kegelbahn eingebaut und somit auch eine Abteilung Kegeln gegründet. Eine Besonderheit für eine Spielvereinigung ist die Reitabteilung, die einen eigenen Reitplatz beim Bauhof pflegt und beachtenswerte Erfolge bis hin zu schwäbischen Meisterschaften aufweisen kann. Die jüngste Abteilung ist dem Radsport gewidmet. Neben vielen Ausfahrten wurden inzwischen auch Spinning-Räder zum Winter- und Schlechtwettertraining beschafft. Mit dem Bau der Tribüne erhielt der Hauptspielplatz im Jahr 2015 sein Stadion-Ambiente.

Inzwischen ist die Spielvereinigung auf sieben Abteilungen mit über 1000 Mitgliedern angewachsen. Die Fußballer wurden zahlenmäßig von der Gymnastikabteilung übertrumpft, die mit über 500 Mitgliedern die größte Abteilung ist. Trotzdem sind die Fußballer nach wie vor das Aushängeschild. Der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga im Jahr 2019 ist auch auf die kontinuierliche Jugendarbeit im Verbund mit der Juniorenfördergemeinschaft (JFG) Singoldtal zurückzuführen. Deshalb kann die SpVgg sogar vier Seniorenmannschaften aufbieten. Bei der Nachwuchsarbeit im Kleinfeldbereich wurde das Markenzeichen "Fußball-Piraten" mit einer Kleinfeld-Arena entwickelt.

Vom 15. bis 17. Juli wird gefeiert

Vom 15. bis 17. Juli werden sich alle Abteilungen am Sportplatz und im Zelt bei der Tribüne präsentieren. Das Jubiläumsfest beginnt am Freitagabend ab 18 Uhr mit einem Elfmeter-Turnier und anschließender Party im Zelt neben der Tribüne. Der Samstag ist der Tag der Kleinfeldmannschaften der Fußballer mit Turnieren der E-Junioren ab 9 Uhr sowie der F- und G-Jugend ab 13 Uhr. Zwischen den Spielen können am Glücksrad etliche Preise gewonnen werden. Ab 18.30 Uhr werden alle Geburtstagsjubilare der vergangenen beiden Jahre zum Ehrenabend eingeladen. Dabei werden auch die scheidenden Trainer Klaus Köbler, Daniel Koller und Peter Hafner verabschiedet.

Am Sonntag um 10 Uhr wird ein Gottesdienst vor der Tribüne gefeiert, anschließend gibt es einen Frühschoppen und Mittagessen im Zelt, begleitet von der Musikkapelle Langerringen. Um 11 Uhr beginnt ein Volleyballturnier der Gymnastikabteilung, danach bauen die Kegler eine Kegelschaukel auf, und in der Turnhalle gibt es einen Tischtennis-Roboter. Ab 13.30 Uhr sorgen die Tanzminis, die Tanzmäuse und die LA-Dancers für sehenswerte Unterhaltung. Um 14 Uhr tritt die erste Mannschaft der SpVgg Langerringen zu einem Testspiel gegen den SV Auerbach/Streitheim an.

Mit einer Vorführung der Reitabteilung in Springen, Dressur und Gespannfahren mit allen schwäbischen Meistern vor der Tribüne findet die Präsentation der Abteilungen ab 16 Uhr ihren Höhepunkt. Das Jubiläumsfest klingt mit einem gemütlichen Abend im Festzelt mit Verpflegung durch das Sportheimteam aus.