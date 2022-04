Als eine ukrainische Ärztin den Menschen in Langerringen half

Plus Rut Roos besuchte während des Zweiten Weltkriegs immer wieder ihre Oma in Langerringen. Dort lebte und arbeitete Dr. Alexandra Gribow. Eine Spurensuche.

Raketenangriffe, Explosionen, zerstörte Häuser und Menschen auf der Flucht: Bei den aktuellen Nachrichten aus der Ukraine kommen bei der 92-jährigen Rut Roos Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg auf. Damals besuchte sie als Mädchen immer wieder ihre Großeltern Maria und Franz-Xaver Renner. Sie lebten im Haus in der Langerringer Lärchenallee, das Rut Roos seit 1988 mit Ehemann Heinz bewohnt. "Meine Oma war damals mit einer Ärztin namens Dr. Gribow, die aus der Ostukraine gekommen war, befreundet. Die Ärztin sagte immer, dass sie Angst vor den Russen habe." Dr. Gribow hatte im Dorf die Arztstelle übernommen, weil der Langerringer Kollege im Krieg war.