Bürger diskutieren, wie Langerringen in Zukunft aussehen soll

Plus Wie sich Langerringen verändert hat und wohin die Entwicklung gehen könnte, darüber wurde in der dritten Bürgerwerkstatt diskutiert.

Bei der dritten Bürgerwerkstatt war das Gemeindezentrum Langerringen noch voller als bei den ersten beiden Terminen. Zu verdanken war dies wohl dem angekündigten Bildervortrag "Historische Ortsansichten" von Franz Filser. Dieser ging weit über nostalgische Bilder von früher hinaus und zeigte in der Gegenüberstellung mit heutigen Bildern den Wandel der vergangenen Jahrzehnte auf. "Die historischen Aufnahmen sind dem damaligen Lehrer Urban und seiner Sammlung aus den 1950er-Jahren, sowie dem Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle zu verdanken", sagte Filser.