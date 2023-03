Bürgermeister überbringt bei der Bürgerversammlung schlechte Nachrichten

Drastischer Rückgang der Gewerbesteuer: Der Langerringer Haushalt muss neu berechnet und Ausgaben gekürzt werden. Leidtragender ist unter anderem die Musikschule.

Gleich zu Beginn der Bürgerversammlung vor über hundert interessierten Leuten überraschte Bürgermeister Marcus Knoll mit einer schlechten Nachricht. "Das Finanzamt hat uns mitgeteilt, dass wir einen drastischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 600.000 Euro jährlich hinnehmen müssen", sagte er und stellte fest, dass deswegen der erst Anfang März verabschiedete Haushalt 2023 völlig neu aufgestellt werden muss. Der unerwartete Gewerbesteuerausfall tritt rückwirkend seit Anfang 2022 ein, womit in diesem mit den Rückzahlungen 1,2 Millionen Euro im Haushalt fehlen. Das hat zur Folge, dass die vorgesehene Zuführung aus dem Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Höhe von knapp 504.000 Euro umgedreht werden muss.

Stattdessen muss der laufende Verwaltungshaushalt durch eine Entnahme in Höhe von rund 570.000 Euro ausgeglichen werden. "Diese Unterdeckung bedeutet jetzt Leben von der Substanz", sagte Knoll. Haushaltsrechtlich vorgesehen wäre die Erwirtschaftung der vertraglichen Tilgungsleistung für Kredite als Überschuss. Das wären 415.500 Euro.

Welche Vorhaben in Langerringen nun nicht umgesetzt werden

Für die Wiederaufnahme der Haushaltsberatungen gab Knoll die Abkehr vom bisherigen "Maßhalten" zum "Gesundschrumpfen" als Prämisse aus. Deshalb müsse die Beschleunigung des Schuldenabbaus angestrebt werden. Dabei soll aber kein Ausverkauf von Wohnbauflächen erfolgen und die Gebühren und kommunalen Steuern nicht erhöht werden. Zur Reduzierung der laufenden Kosten müssen alle Haushaltsstellen geprüft und freiwillige Leistungen weitestgehend gestrichen werden. Das betrifft konkret die Musikschule der Gemeinde, die zum Ende des laufenden Schuljahres gänzlich eingestellt werde. Für dieses Jahr ist bei der Musikschule ein Defizit von knapp 68.000 Euro zu erwarten. Bei den schon beschlossenen Investitionen werde der "Kernwegeausbau" des landwirtschaftlich bedeutsamen Weges im Hochfeld gestrichen. Auch der Neubau des Wertstoffhofes, der Umbau des Bauhofes, die Pausenhofgestaltung der Schule werden wie viele andere Vorhaben bis auf Weiteres verschoben.

Bei den Bürgerinnen und Bürgern löste vor allem die Schließung der Musikschule Betroffenheit und Fragen aus, ob diese nicht doch erhalten werden könne. Schließlich sei die musikalische Ausbildung der Kinder sehr wichtig und etwa hundert Kinder nehmen diese in Anspruch. Knoll erwiderte, dass die Gemeinde angesichts der Finanzlage sich auf ihre Pflichtaufgaben beschränken müsse. Er werde aber kostengünstigere Angebote im Verbund mit benachbarten Musikschulen und Vereinen suchen.

Diese Maßnahmen werden in Langerringen durchgezogen

Trotz der angespannten Finanzlage, der Vermögenshaushalt reduziert sich von 7,6 auf 6,5 Millionen Euro und es bestehen keine Rücklagen, schreitet die Gemeinde Langerringen in Sachen Energiewende voran. So wurde die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen beschlossen und die baurechtliche Privilegierung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen entlang der Bahnlinie südlich der Malzfabrik mit einer Fläche von etwa 150 Hektar in die Wege geleitet. Auch einige Baumaßnahmen werden noch durchgeführt. Das sind in Langerringen die Digitalisierung "light" des Kindergartens, Brandschutzmaßnahmen in der Turnhalle für je 50.000 Euro und ein Kanal- und Wasseranschluss mit Bahnquerung in Westerringen für 170.000 Euro.