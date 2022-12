Burschenverein spielt wieder Theater

Die Proben für die Premiere des Burchenvereinstheaters am zweiten Weihnachtsfeiertag laufen auf Hochtouren. Diesmal wird das Stück "MS Loveboot" gespielt.

Das Theater des Katholischen Burschenvereins (KBV) Langerringen begibt sich heuer auf eine kurzweilige Kreuzfahrt mit der "MS Loveboot" nach Hawaii. Auf dieser romantischen Seereise will Torsten unbedingt seiner Verlobten einen Heiratsantrag machen. Hermann Gruber ist nach etlichen Ehejahren allerdings nicht mehr so überzeugt vom Heiraten und versucht ihm diese Idee zusammen mit Klaus-Dieter wieder auszureden. Da das Schiff zudem noch von einem etwas tollpatschigen Kapitän gesteuert wird, der ohne die Hilfe seines schwulen Stewards vollkommen aufgeschmissen wäre, sind viele lustige Szenen garantiert.

Auch im neuen Jahr gibt es Vorstellungen im Gemeindezentrum Langerringen

Die Burschen und Mädchen des KBV befinden sich bereits in der Endphase der Proben. Aufgeführt wird der Dreiakter am Montag, 26. Dezember, um 15 und 19 Uhr und am Donnerstag und Freitag, 29. und 30. Dezember, jeweils abends um 19 Uhr. Im neuen Jahr folgen noch weitere Vorstellungen an den Tagen 2., 5., 6. und 7. Januar, ebenfalls um 19 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen. Reservierungen nimmt Familie Graßl täglich zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr telefonisch unter 08232/73739 entgegen.