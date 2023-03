Ein neuer Star am Kabaretthimmel macht Halt in Langerringen

Kabarettist Christoph Fitz aus Niederösterreich analysiert in Langerringen das Thema Zärtlichkeit.

Die Kritiker überschlagen sich mit Lob: Christoph Fitz wird als neuer Star am Kabaretthimmel gehandelt. Am Donnerstag, 9. März, kommt er ins Pfarrzentrum Langerringen. Dort geht es dann viel um Zärtlichkeit.

In seinem neuen Programm "Zärtlichkeit" untermauert er sein Talent für schwarzen und bitterbösen Humor und spannt gekonnt große erzählerische Bögen. Er zeigt sich anscheinend mit großer Schüchternheit und manchmal sogar stotternd, aber trotzdem bestimmt. Dabei bemüht er den sprichwörtlichen österreichischen trockenen Schmäh bei seinem motorisch minimalistischen Vortrag.

Er heimste schon viele Preise ein

Christoph Fritz wuchs in in einem kleinen Dorf in Niederösterreich auf. Nach dem Abitur studierte er Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung, um anschließend bei einer Versicherung zu arbeiten. Doch der Beruf befriedigte ihn keineswegs. Kurz darauf begann der inzwischen 29-Jährige seine Bühnenkarriere, feierte schnell erste Erfolge, heimste Preise ein und machte sich so einen Namen in Österreich in Funk, Fernsehen und auf der Bühne.

Die Veranstaltung ist der Nachholtermin für eine ausgefallene Veranstaltung. Die damals erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Karten für die Veranstaltung am Donnerstag, 9. März, im Gemeindezentrum Langerringen ab 20 Uhr gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen und im Internet.

