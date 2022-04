Feuerwehr Langerringen bewältigt über 30 Einsätze

Plus Wegen Corona kam die Ausbildung zwar teilweise zum Erliegen. Trotzdem mussten die Freiwilligen im vergangenen Jahr mehrmals ausrücken.

Wegen Corona fielen die meisten Übungen aus. Trotzdem mussten die Mitglieder der Langerringer Feuerwehr zahlreiche Einsätze bewältigen. Allein im Jahr 2020 rückten die Freiwilligen 32-mal aus. Im vergangenen Jahr verzeichneten sie 34 Einsätze - zehn davon waren einem Brand geschuldet, bei anderen war technische Hilfsleistung notwendig. Etwa 20-mal pro Jahr wurden die Freiwilligen zu Verkehrsunfällen gerufen, mussten Personen aus Fahrzeugen befreien, Menschen und Tiere aus Gefahren retten, Keller auspumpen oder sonstige Schäden beseitigen.