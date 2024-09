Gemeinschaftliche Wohnformen entwickeln

Auf Empfehlung des Amtes für ländliche Entwicklung in Schwaben gab es in der Gemeinderatssitzung eine Videokonferenz mit Andreas Müller-Dirnberger von der Plattform „Weiterwohnen“ aus Vorarlberg. Das ist ein Netzwerk von Gemeinden in an den Bodensee angrenzenden Regionen. Deren Ziel ist die Entwicklung von gemeinschaftlichen Wohnformen für Menschen unterschiedlichen Alters und Lebensumständen mit Sozialpartnern. Der Horizont habe sich von Vorarlberg über das südliche Baden-Württemberg erweitert und soll nun auch Bayerisch-Schwaben erreichen. In Workshops sollen gemeinsame Perspektiven für gemeinwohlorientierte Wohnprojekte entwickelt werden und die Teilnehmer von bereits verwirklichten Wohnformen profitieren. Wenn die teilnehmenden Gemeinden eine Strukturförderung zwischen 2.500 und 10.000 Euro pro Jahr bei drei Jahren Projektlaufzeit leisten, dann sind die Workshops für die entsandten Vertreter kostenlos. Nur die Anreise und Übernachtung müsste selbst bezahlt werden. Ohne Strukturförderungsbeitrag beträgt die Teilnahmegebühr etwa 200 Euro pro Person.

