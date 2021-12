Hundebesitzer in Langerringen müssen höhere Steuer zahlen

Plus Die Steuern in Langerringen werden angehoben. Das trifft auch Hundebesitzer. Sie müssen künftig deutlich mehr bezahlen. Die Wassergebühr steigt dagegen nur geringfügig.

Hundehalter müssen künftig mehr für ihr Tier bezahlen. Der Langerringer Gemeinderat hat die Hundesteuer deutlich angehoben. Seit 2007 galt ein Jahressteuersatz von 26 Euro für einen Hund, 50 Euro für ein zweites Tier und 65 Euro für jeden weiteren Hund. In der jüngsten Sitzung schlug Geschäftsstellenleiter Robert Thaller eine einheitliche Gebühr von 75 Euro für jeden Hund vor, da die Unterscheidung einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeute.