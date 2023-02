Langerringen stimmt über das Wohnen im Gewerbegebiet ab

Plus Sind Wohnungen im Gewerbegebiet erlaubt? Der Langerringer Gemeinderat trifft eine Entscheidung.

Darf ein Betriebsleiter im Gewerbegebiet wohnen? Die Frage hat jetzt den Gemeinderat Langerringen beschäftigt. Der Auto- und Motorradhandel mit Werkstatt möchte im Norden des Gewerbegebiets Büroräume in eine Betriebsleiterwohnung umwandeln.