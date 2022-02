Lastwagen verliert in Langerringen Ladung

Beim Abbiegen hat ein Lastwagenfahrer rote Kisten verloren. Ein Auto kann nicht mehr ausweichen.

Ein kleiner Lastwagen hat am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr an der Kreuzung Augsburger und Hiltenfinger Straße in Langerringen beim Abbiegen einen Teil seiner Ladung verloren. Dabei handelte es sich um rote Kisten, die aus dem Laderaum fielen und auf der Straße landeten. Der Fahrer setzte seine Fahrt trotz des Ladungsverlustes fort. Möglicherweise bemerkte er ihn nicht. Ein Autofahrer, der auf der Augsburger Straße in Richtung Schwabmünchen unterwegs war, konnte den Kisten nicht mehr ausweichen und fuhr in diese hinein. Das Fahrzeug wurde dabei am Unterboden beschädigt, und es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Polizei sucht Personen, die etwas beobachtet haben

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf den Lastwagenfahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (AZ)