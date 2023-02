Mobil auf dem Land – geht das ohne Auto?

Die Langerringer Bürgerwerkstatt befasst sich mit Zukunftsideen der Mobilität – von Rad- und Fußwegen über Mitfahrdienste zu Carsharing und Mikroautos.

Bei der vierten Bürgerwerkstatt ging es um das Thema Mobilität und es kamen wieder etwa 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger, um Möglichkeiten und Zukunftsideen auszuloten. Denn auch auf dem Land werden Verkehrsdichte und fehlende Stellplätze für die vielen Autos zunehmend zum Problem. Welche Möglichkeiten zur Reduzierung des Kraftfahrzeugverkehrs gibt es und welche sind für Langerringen geeignet? Mit diesen Fragen befassten sich drei Arbeitsgruppen nach kurzen Impulsvorträgen.

Jonas Fricke vom Landratsamt Augsburg stellte das Radverkehrsnetz im Landkreis und rund um Langerringen vor. Die Chancen des Radverkehrs könnten durch gut angelegte Radwege und mindestens 1,85 Meter breite Schutzstreifen sowie durch Radabstellanlagen an Bushaltestellen und Bahnhöfen verbessert werden, sagte Andreas Ampßler. Er sprach für das von der „Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) Lech-Wertach“ beauftragte Ingenieurbüro Top Plan. In den Arbeitsgruppen wurden einige Vorschläge zum Lückenschluss und zu besseren Rundwegverbindungen von Rad- und Gehwegen gemacht, welche vorwiegend die Freizeitqualität erhöhen würden. Die Anlage von Schutzstreifen für den Radverkehr scheitere aber oft daran, dass die Straßen dafür nicht breit genug sind. Das sei zum Beispiel in der Langerringer Hauptstraße der Fall, so die Meinung vieler Teilnehmer.

Neue Haltestelle am Schorerhof

Ein Umstieg vom Auto aufs Fahrrad im Berufsverkehr könne aber nur gelingen, wenn der Arbeitsplatz oder die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nahe genug sind. „Der ÖPNV hat nach wie vor eine große Bedeutung bei der Mobilität, er ist aber nicht alles“, sagte Bürgermeister Marcus Knoll. Durch die Einbeziehung der Schulbusse in den Linienverkehr zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 werde der Stundentakt zum Schulbeginn und Schulende noch weiter verkürzt. Beim Schorerhof werde eine neue Haltestelle Langerringen-Mitte eingerichtet und die Taktlinie von und nach Schwabmünchen wird über die Schwabmühlhauser Straße zum Wohngebiet Süd geführt. Zusätzlich gibt es die Schullinie Langerringen-Mitte-Wohngebiet Süd-Gennach/Hurlach für die Langerringer Grundschüler und zu den Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen.

Mitfahrplattformen und Fahrdienste könnten helfen

Darüber hinaus können Mitfahrplattformen dazu beitragen, den Autoverkehr zu verringern. "In den meisten Autos sitzt nur eine Person. Da könnten doch mehrere Personen mit dem gleichen Ziel zur gleichen Zeit gemeinsam nur ein Auto benutzen", meinte Bürgermeister Knoll. Im Arbeitskreis wurde die kürzlich im Gemeinderat vorgestellte Mitfahrplattform fahrmob favorisiert, weil diese durch die Einbindung von Vereinen eine große Akzeptanz und Verlässlichkeit für Fahrer und Mitfahrer verspreche und für den ländlichen Raum geeigneter erscheint als das klassische Carsharing. Über eine App auf dem Smartphone können Fahrten angeboten und angenommen werden. Die niedrige Fahrtkostenbeteiligung kann den Vereinen gespendet werden. "Fahrmob funktioniert in einigen Allgäuer Regionen schon sehr gut", sagte Knoll, und Mareike Stegmair vom Landratsamt Augsburg konnte das auch für die im Holzwinkel des Landkreises bekannte Plattform bring2 bestätigen. Solche Mitfahrplattformen könnten durch die Aufstellung von Mitfahrbänken in allen Ortsteilen sinnvoll und kostengünstig ergänzt werden. Für die Bereitstellung eines Busses mit neun Sitzen im Carsharing-Angebot der Firma Mikar wurde weniger Bedarf gesehen. Eine Möglichkeit zumindest zur Platzeinsparung auf Stellplätzen seien Mikroautomobile mit reduzierten Geschwindigkeiten. Doch auch außerhalb des Berufs- und Schulverkehrs sind Mobilitätsangebote notwendig. Vor allem Seniorinnen und Senioren, die kein Auto mehr haben oder nicht mehr selbst fahren können oder wollen, sind auf Fahrdienste angewiesen.

Altenheimstiftung baut Angebot aus

So erweitert die Johann-Müller-Altenheimstiftung ihren Fahrdienst zur Tagespflege ab März auch auf Einzelfahrten für bewegungseingeschränkte Menschen im Ort. Die Fahrt ist mit 40 Cent pro Kilometer kostengünstig und soll in der Woche vorher gebucht werden. Für diesen Dienst werden noch ehrenamtliche Fahrer gesucht, ein Personenbeförderungsschein ist dafür nicht erforderlich. Weit in die Zukunft hinein dachte ein Werkstatt-Teilnehmer mit dem Satz: „Ein autonom fahrender Pendelbus wäre schön.“