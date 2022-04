Zinner und Pongratz spielen in Langerringen Lieder von Georg Kreisler

Die beiden Musiker Stephan Zinner und Maxi Pongratz interpretieren in Langerringen Werke des Wiener Komponisten, Sänger und Dichter Georg Kreisler.

Mal bissig, mal traurig, mal humorvoll verspricht der Abend voller Musik, Gedichte, Texte und Ratscherei am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen zu werden. Die beiden Musiker Maxi Pongratz und Stephan Zinner interpretieren den Wiener Komponisten, Sänger und Dichter Georg Kreisler.

"Tauben vergiften" gilt als Meisterwerk

Kreisler wäre heuer 100 Jahre alt geworden wäre, flüchtete mit seiner Familie im Zweiten Weltkrieg vor dem NS-Regime nach Amerika und begann dort eine Karriere als Filmmusiker. Ab 1958 lebte er in München, ab 1962 wieder in seiner Heimatstadt Wien und später in Berlin. Kreisler schrieb rund 700 Lieder und Chansons, viele davon gelten als Klassiker des Kabaretts. Dazu kamen vor allem Opern, Operetten, Musicals und Theaterstücke. Als Meisterstück gilt "Tauben vergiften".

Zinner und Pongratz interpretieren

Durch Zufall kamen der Gitarrist, Schauspieler, Kabarettist und das Nockherberg-Söder-Double Stephan Zinner und der Akkordeonist und Songwriter Maxi Pongratz auf die Idee, Kreisler-Lieder zu spielen, zu interpretieren, mit Hintergrundgeschichten und Anekdoten zu versehen und zu präsentieren.

Karten für den Abend im Gemeindezentrum Langerringen gibt es im Vorverkauf auf der Internetseite der Buchhandlung Schmid und im Laden.