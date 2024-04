Spielplätze, E-Ladestation und Windräder: Das bewegt die Bürger in Langerringen

Plus Gute Aussichten trotz knapper Kassen verkündete der Langerringer Rathauschef bei der Bürgerversammlung. Auch Bürger aus Gennach und Schwabmühlhausen waren dabei.

Die finanzielle Lage der Gemeinde Langerringen bleibt angespannt. Auch heuer könne kein Überschuss im Verwaltungshaushalt erzielt werden und das bedeute weiterhin „Leben aus der Substanz“, stellte Bürgermeister Marcus Knoll bei den Bürgerversammlungen in Langerringen und den Ortsteilen Schwabmühlhausen und Gennach fest. Er sagte aber auch: „Ganz so schlimm wie es im Vorjahr nach dem drastischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen um jährlich 600.000 Euro ausgesehen hat, ist es dann doch nicht gekommen“.

80 Zuhörer kamen zur Bürgerversammlung in Langerringen.

Durch Reduzierung freiwilliger Leistungen wie bei der Musikschule und Streichung von Investitionen wie dem Kernwegeausbau konnten weitere Erhöhungen von Gebühren, etwa für die Kindergärten und von kommunalen Steuern, vermieden werden. Die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich mit 1,8 Millionen Euro unerwartet gut entwickelt, sagte Knoll. Er sieht in der Entwicklung des Gewerbegebiets Nord gute Perspektiven. Mehr als die Hälfte der 3,7 Hektar großen Fläche sei bereits verkauft und für den Rest würden Verhandlungen laufen. Das Indoor-Dome-Center mit Kinos soll ein Meilenstein für Langerringen und Umgebung werden. Am 10. April wird dort der Grundstein gelegt. Aber auch das Umweltkompetenzzentrum des Landkreises Augsburg mit Sitz des Abfallwirtschaftsbetriebes, modernem Wertstoffhof, Besucherzentrum und Gebrauchtwarenkaufhaus soll zu einem über Langerringen hinaus reichenden Leuchtturm werden.