Unbekannte entsorgen illegal Reifen am Baggersee in Langerringen

Am Baggersee in Langerringen haben Unbekannte einen großen Reifen illegal entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der großvolumige Reifen einer Baumaschine bereits am Montag, 22. November, entdeckt. Mitarbeiter des Langerringer Bauhofs waren beim Aufstecken der Schneestangen auf die unerlaubte Müllablagerung aufmerksam geworden.

Altreifen sollten über das örtliche Entsorgungsunternehmen entsorgt werden

Die Polizei mahnt, dass jeder illegal entsorgte Reifen eine potenzielle Gefahr für Mensch und Umwelt darstellt. Denn die darin enthaltenen Stoffe können bei einer Ablagerung im Freien ins Erdreich oder in die Gewässer eingeschwemmt werden. Altreifen können über die lokalen, privaten Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.

Die Polizei Schwabmünchen ermittelt nun wegen einer Zuwiderhandlung gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)

