Unbekannte lagern illegal Müllfässer am Baggersee ab

Zwei Metallfässer mit Müll wurden am Langerringer Baggersee entdeckt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Zeuge verständigte die Polizei am Freitag, der zwei Metallfässer entdeckt hatte, die illegal in der Nähe der Langerringer Baggerseen entsorgt wurden. In den Fässern befand sich laut Polizeibericht Müll. Der Verdacht, dass in den Fässern gefährlichen Stoffe entsorgt werden sollten, was zuerst wegen der Aufschrift der Fässer vermutet wurde, bestätigte sich nicht.

Wer Hinweise zu dem Eigentümer der Fässer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass solche Müllentsorgungen erhebliche Bußgelder zur Folge haben können und unnötige Entsorgungskosten für die Gemeinden entstehen. (AZ)