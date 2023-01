Von der Sonne geblendet: Vier Verletzte nach Verkehrsunfällen

Am Neujahrstag wurden bei Verkehrsunfällen vier Personen verletzt. Grund für die Zusammenstöße war die tief stehende Nachmittagssonne.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr in Langerringen zu einem Unfall. Eine 19-Jährige war in der Singoldstraße im Ortsteil Schwabmühlhausen unterwegs und wollte abbiegen. Weil sie von der tief stehenden Sonne geblendet war, übersah sie dabei ein anderes Auto und stieß mit diesem zusammen. Die Unfallverursacherin erlitt durch den Aufprall einen Armbruch. Sie und zwei weitere leicht verletzte Personen wurden ins Krankenhaus Landsberg gebracht. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro, teilt die Polizeiinspektion Schwabmünchen mit.

Schwer verletzter Radfahrer wird in Bobinger Wertachklinik gebracht

Ebenfalls von der Sonne geblendet war am Sonntag eine Autofahrerin in Großaitingen, die um 14.10 Uhr die Kreuzung Steingasse und Wiesenweg befuhr. Sie übersah dabei einen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mann schwer verletzt wurde. Mit einem Brustwirbelbruch wurde er zunächst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1000 Euro. (AZ)