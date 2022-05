Langerringen, Wehringen

vor 2 Min.

Vatertag: Ans Wasser statt mit dem Bollerwagen übers Land

Plus Am Vatertag zum Fischen: Während Fische in Whringen die Köder verschmähten, gab es in Langerringen reiche Beute.

Von Elmar Knöchel

Geduld und etwas Glück benötigen Väter an Christi Himmelfahrt beim Fischen. In Langerringen und in Wehringen konnten sie frühmorgens die Angel auswerfen.

