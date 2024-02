So viele Teilnehmer wie noch nie

Die LG Wehringen richtete die schwäbischen Crossmeisterschaften aus. Wie die Teilnehmer aus der Region sich geschlagen haben.

Einen Teilnehmerrekord verzeichnete die Laufgemeinschaft Wehringen am Sonntag bei den Schwäbischen Crosslaufmeisterschaften in Straßberg. Rund 250 Läufer und Läuferinnen aus ganz Schwaben folgten der Einladung zu diesem Wettkampf. Dadurch entstand naturgemäß eine sehr starke Konkurrenz für die hiesigen Athleten.

Insgesamt 170 Teilnehmer starteten in den Schüler- und Jugendklassen. Ein Platz im Medaillenrang war für den Leichtathletiknachwuchs deutlich schwieriger zu erreichen als bei den Erwachsenen. Den Sechs- und Siebenjährigen ermöglichte der Veranstalter eine Schnupperrunde über 400 Meter. Im Ziel erhielten alle Kinder eine Medaille und eine Urkunde. Danach ging es aber dann für die älteren Kinder so richtig zur Sache. Ihre Strecke verlief weitgehend im Wald, dabei mussten zwei Hindernisse, bestehend aus Strohballen, übersprungen werden.

Die Schüler und Schülerinnen der LG Westallgäu, der LG Augsburg und der Spielvereinigung Auerbach/Streitheim lagen hier bei den Acht- bis Elfjährigen im Endspurt häufig an der Spitze. Von den hiesigen jungen Nachwuchsathleten durften sich über einen Platz auf dem Podest Teresa Paul, Maximilian Rädler, Tobias Spindler (alle TSV Bobingen), Sofia Libor (SV Untermeitingen) und die Buben der LG Wehringen Manuel Merz, Dustin Kusterer und Julian Jonietz freuen, der mit den Brüdern Florian und Julian Simanowski den Mannschaftssieg der Elf- und Zwölfjährigen gewann.

Die Zwölfjährigen bis 15-Jährigen hatten dann 1,9 Kilometer zu absolvieren, mit dabei ein Streckenabschnitt durch eine Wiese mit einem kleinen Graben. Hier durfte Anna Deuringer als Drittplatzierte bei den 13-Jährigen aufs Stockerl steigen, und wenige Minuten später mit Leah Henshaw und Laura Simanowski in der Teamwertung die schöne Medaille des BLV in Empfang nehmen. Drittschnellster Läufer bei den 14-Jährigen wurde Fabian Kratofil aus Großaitingen im Trikot der LG Wehringen.

3,1 Kilometer lang war die Strecke der Mittelstreckler und der Jugendlichen von 16 bis 19 Jahren. Hier rannte der 19-jährige Simon Straub von der LG Westallgäu, gefolgt vom 17-jährigen Abdelkarim Oubaoane von der LG Reischenau-Zusamtal eindrucksvoll den Männern davon. Mit Manuel Hein, Manuel Viel und Mark Henshaw belegte das LG-Trio den zweiten Platz in der Mannschaftswertung. Ein Start-Ziel-Sieg lieferte zum zweiten Male bei einem Lauf der LG Wehringen über 4,1 Kilometer Kathrin Geiger vom SV Steinheim. Auch 2023 erkämpfte sich die 30-Jährige einen schwäbischen Titel.

Der schwäbische Meister auf der Langdistanz heißt Paul Huber und kommt von der LG Allgäu. Die 8,1 Kilometer lief er in 28:29 Minuten und 73 Minuten Vorsprung. Platz zwölf bei 33 Startern erreichte Simon Pfleger vom Veranstalter. Mit Platz 19 wurde Vereinskamerad Martin Deuringer in der M50 Altersklassensieger. Noch nie seit dem Beginn ihrer Laufveranstaltungen im Jahr 1993 hatte die LG Wehringen so viele Teilnehmer und Einzelläufe zu bewältigen. „Es war wieder die reine Freude! Danke an alle Helfer“, bewertete Peter Speer aus Königsbrunn diese Meisterschaften. Er selbst erhielt die Siegermedaille für den Titel in seiner Altersklasse M75, gleiches gilt in ihrer Altersklasse für die drei Frauen der LG Wehringen Anke Liebhart, Monika Detke und Heike Reiter sowie für Philipp Pfänder vom SV Untermeitingen. (AZ)