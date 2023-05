Lechfeld

Brücke über die B17 ist fertig – doch die Baustelle geht in die zweite Runde

Plus Die Fertigstellung der Bau- und Sanierungsarbeiten an der Brücke nahe dem Grabener Gewerbepark dauerte 15 Monate. Damit ist die Sperrung der A30 jedoch nicht vorbei.

Der erste Bauabschnitt ist zu Ende, die Sperrung am B17-Zubringer der A30 noch lange nicht: In einer Feierstunde eröffnete Landrat Martin Sailer nach 15-monatiger Sanierungszeit die Brücke über die B17 an der Anschlussstelle Kleinaitingen. Gleichzeitig wurde für Fußgänger und Radfahrer eine Brücke neu errichtet, die ebenfalls die Bundesstraße und die Bahnstrecke überspannt.

"Es waren 15 Monate der Zumutung"

In seiner Ansprache stellte Sailer besonders die Bürger der Gemeinden Graben und Kleinaitingen in den Vordergrund. "Es waren 15 Monate der Zumutung, die sie erdulden mussten. Der Großteil des Schwerlastverkehrs zum Gewerbegebiet rollte über ihre Straßen", sagte er zur Inbetriebnahme des mit 6,2 Millionen Euro teuren Tiefbauprojekt des Landkreises. Zumindest damit ist nun teilweise Schluss. Die Lastwagen können ab sofort von der B17 zumindest bis zum Gewerbepark Graben und damit bis zu den Logistikfirmen fahren und von dort aus auch wieder auf die B17 auffahren. Das schafft Erleichterung auf den Straßen der Lechfeldgemeinden.

