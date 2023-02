Nicht nur für alte Männer: Modellbahnclub Lechfeld sucht Nachwuchs

Plus Die Mitglieder des Modellbahnclubs möchten ihr Hobby durch eine Jugendgruppe unter die (jungen) Leute bringen. Was diese ansprechen könnte und wer mitmachen kann.

Modelleisenbahn bauen – ein Hobby nur für alte Männer? Der Modellbahnclub Lechfeld ist anderer Meinung. Die Liebhaber sind überzeugt: Modellbahnbauen ist für alle was. Daher möchten sie nun eine Jugendgruppe ins Leben rufen.