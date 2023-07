Die Musikschule Lechfeld gibt drei Geburtstagskonzerte

Die Musikschule Lechfeld wird zehn Jahre alt. Gefeiert wird das Jubiläum drei Tage lang mit Musik.

Genau vor zehn Jahren zum Schulbeginn 2013 wurde die Musikschule Lechfeld ins Leben gerufen. Die Initiative der Gründung ging von den Musikvereinen und den Gemeinden Untermeitingen, Klosterlechfeld, Graben und Obermeitingen aus. Zusätzlich bestehen seitdem auch Kooperationen mit vielen Bildungs- und Erziehungsinstitutionen in der Region. Vorsitzender Rainer Rump, der von Anfang an dabei ist, und sein musikalischer Leiter Martin Wiblishauser beschreiben das Unterrichtsangebot der Musikschule als breit gefächert. „Besonders wollen wir berücksichtigen, dass mit zunehmender Diversität des Freizeitangebots unserer Gesellschaft aktive Musikausübung immer weniger Raum bekommt. Eigenes Musizieren wird zwar von vielen Stellen als sehr positiv beurteilt, kommt jedoch im Alltag meistens zu kurz.“

Musikschule Lechfeld hat 800 Schüler und 21 Ausbilder

Wiblishauser sieht nach wie vor die Förderung aller Musikinstrumente als Grundlage der musikalischen Bildung an. Derzeit bietet die Musikschule eine Ausbildung in den Bereichen Streicher, Bläser, Seiten, Tasteninstrumente sowie Schlagzeug an. Ein sehr interessantes Angebot, das von den derzeit 800 Musikbegeisterten und ihren 21 Ausbildern in dem verschiedenen Ensembles wahrgenommen wird. Ab dem kommenden Schuljahr werden es noch mehr, wenn von der geschlossenen Musikschule Langerringen 150 Musikschüler und einige Lehrkräfte übernommen werden. In der Gesellschaft präsentiert sich die Schule mit Konzerten in der grünen Mitte von Untermeitingen, auf Bläsertreffen, Bürgerfeste sowie Weihnachtsmärkten. Erstmals traten in diesem Jahr junge Musiker am Familiennachmittag im Pfingstfestzelt in Klosterlechfeld auf.

Drei Konzerte werden in der Imhofhalle gespielt

Um das Geburtstagsfest und den Zusammenschluss gebührend zu feiern, veranstaltet die Musikschule ein mehrtägiges Konzert in der Imhofhalle in Untermeitingen. Bereits am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr wird die Konzertreihe mit einer öffentlichen Generalprobe eröffnet. Das Jugendblasorchester spielt mit den Schülern der Grundschule der ersten und zweiten Klassen auf dem Lechfeld unter der Leitung von Cilia Wiblishauser. "Kids & Orchester", nennt sich dieses Konzert, das es dann auch am Samstag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr zu hören gibt. Zusätzlich spielt dann noch das Streicherensemble der Musikschulen Lechfeld und Füssen. Das Divertimento erfolgt unter der Leitung von Serhiy Tsarenko.

Am Sonntag, 9. Juli, beginnt das Konzert bereits um 10.30 Uhr. Es singen Kinder der zweiten Klasse der Grundschule Untermeitingen unter der musikalischen Leitung von Franz Müller. Um einen Querschnitt aller Richtungen aufzuzeigen, spielen jeweils kleine Ensembles aus den Fachbereichen Schlag-, Zupf-, Tasten-, Blas- und Streichinstrumente.