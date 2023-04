Kleiderzirkel: Mit drei Säcken hin, mit zwei zurück

Zum vierten Mal wurde Kleidung in Lagerlechfeld getauscht.

In den Veranstaltungsräumen der Versöhnungskirche in Lagerlechfeld fand zum vierten Mal der Lechfelder Kleiderzirkel statt. Mehr als 250 Frauen jeden Alters kamen, um sich mit getauschten Klamotten neu einzukleiden. Draußen gab es Stände von Anbietern aus der Region und eine Bar, an der sich die Tauscherinnen bei einem Drink erfrischen konnten.

„Ich habe einen Sack mit Kleidung abgegeben“, erzählt Stefanie Stadelmeyer und zeigt eine große Tasche vor, in der sie nun Neues aus der Tauschbörse verstaut hat. Die 40-Jährige singt auf Hochzeiten und Taufen und hat tatsächlich hier auch einige schöne Kleider für diesen Job gefunden. „Wenn ich meine alten Sachen an einer anderen Frau sehe, dann freue ich mich“, lacht sie. Denn von manchen Dingen konnte sie sich nur schwer trennen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb sie schnell wieder bei den Angeboten des Lechfelder Kleiderzirkels zugeschlagen hat. Ein Glitzeroberteil ist dabei, viel Grünes.

Kleiderzirkel-Besucherin Mamata Schmidbauer hat festgestellt, dass die Tasche mit der beim Kleiderzirkel eingetauschten Kleidung fast so groß ist wie sie selbst. Foto: Doris Karl

Stefanie Stadelmeyer ist mit ihrer Ausbeute ebenso zufrieden wie ihre Freundin Mamata Schmidbauer. Die 37-Jährige aus Lagerlechfeld schleppt eine große Tasche mit neuer, alter Kleidung nach Hause. Und grinst, weil die Tasche fast so groß ist wie sie selbst.

Alle Frauen helfen ehrenamtlich

Zwischen 250 und 300 Frauen stöberten am Samstag gut gelaunt in den sommerlichen Gewändern auf der Suche nach einem neuen Look oder einer Ergänzung ihrer vorhandenen Garderobe. „Wir sortieren die abgegebene Kleidung nach Art, nicht nach Größe“, erläutert Verena Bethmann, eine der Veranstalterinnen. Am Vorabend und am Vormittag des Kleiderzirkels werden die ausrangierten Röcke, Hosen, Blusen, Kleider und Schuhe angenommen.

Stefanie Stadelmeyer und ihre Freundin Mamata Schmidbauer begutachten die Schuhe auf der Tauschbörse. Foto: Doris Karl

Rund 30 Helferinnen unterstützen das Organisationsteam beim Sortieren und Auslegen der Ware. „Wir suchen heute schon wieder Helferinnen für unseren Kleiderzirkel im Herbst“, so Bethmann, die gelernte Veranstaltungsmanagerin ist. Neben der 36-Jährigen kümmern sich Sarah Kaschel aus Graben, Julia Peyrer aus Obermeitingen und Melanie Krebs aus Untermeitingen um die Veranstaltung. „Die Idee hatten wir schon 2019, aber leider konnten wir wegen Corona erst zwei Jahre später starten“, erzählt Verena Bethmann, die das Kleidertausch-Prinzip aus München kannte.

Auf der Tauschbörse wechselt kein Geld den Besitzer

Auf dem Lechfeld kommt die Tauschbörse, bei der kein Geld die Besitzerin wechselt, sehr gut an. Zwischen 3000 und 5000 Kleidungsstücke werden abgegeben. Was übrig bleibt, wird an ein Sozialkaufhaus weitergegeben. Man muss auch nicht unbedingt Kleidung bringen, um den Kleiderzirkel besuchen zu können. Und man muss nichts zahlen, um dabei zu sein. „Natürlich freuen wir uns über Spenden“, ergänzt die Mitorganisatorin, „und wir haben auch schon einige Sponsoren.“ Von den Spenden werden Flyer, Getränke und Deko der Veranstaltung finanziert. Alle Mitarbeitenden tun dies ehrenamtlich. Herzblut, Schweiß und eigenes Equipment des Organisationsteams fließen in den Aufbau der Stände und die Betreuung des Kleiderzirkels. Und jede Menge Spaß. Sarah Kaschel, die in der Familienberatung tätig ist, betreut gerade den Stand, der über Menstruationshilfen informiert. Julia Peyrer, eine aus Tirol stammende Theologiestudentin, mischt Drinks an der Bar, und Melanie Krebs, die sonst als Maschinenführerin arbeitet, prüft beim Kleiderzirkel die praktische Durchführbarkeit der Ideen. „Und davon haben wir jede Menge“, sagt ihre Schwester Sarah Kaschel.

Der nächste Termin

Angenommen wird beim Lechfelder Kleiderzirkel ausschließlich Frauenkleidung jeder Größe und jeder Art. Männer sind als Unterstützung willkommen, die Veranstaltungsräume sind allerdings den Frauen vorbehalten. „Gerade beim Anprobieren möchten wir doch die Privatsphäre schützen“, so Verena Bethmann. Stefanie Stadelmeyer und Mamata Schmidbauer werfen noch einen Blick in die „Schuhabteilung“ des Kleiderzirkels. Von der leichten Sandale bis zum Glitzerpumps ist auch hier ein vielfältiges Angebot vorhanden. Die beiden Freundinnen haben aber für heute genug „geshoppt“ und machen sich auf den Heimweg.

Der nächste Lechfelder Kleiderzirkel findet am Samstag, 7. Oktober, statt. Dann können in den Räumen der Versöhnungskirche Lagerlechfeld Klamotten für Herbst und Winter getauscht werden.