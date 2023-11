Soziale Mitte: So sieht die Seniorenresidenz in Untermeitingen aus

Nach zwei Jahren Bauzeit ist das geschwungene Gebäude in der Untermeitinger Mitte fertig.

In zwei Jahren Bauzeit ist an der Lechfelder Straße in Untermeitingen ein Seniorenzentrum entstanden. Es kann sich durchaus sehen lassen. Die neue Seniorenresidenz Eleganta macht mit ihrer architektonischen Gestaltung und ihrer funktionalen Ausstattung auf sich aufmerksam.

Zunächst diskutiert, fügt sich das Gebäude mit seiner geschwungenen Form nun geschmeidig in den Straßenzug ein. Jüngst wurde das Objekt eröffnet und eingeweiht. Insgesamt 22 von 28 Wohnungen, verteilt auf zwei Hauseingänge, sind an den Betreuungsservice der Caritas Schwabmünchen angeschlossen. Die Wohnungen sind hell und geräumig, strahlen Freundlichkeit aus, jeweils mit Balkon oder Terrasse mit Fernblick.

Hausübergabe durch Commnunis Geschäftsführer Jakob Weber (links) an den Caritasverband vertreten durch Andreas Claus. Foto: Jürgen Schmidt

Die Betreuung ist mit einem 24-Stunden-Team (Betreutes Wohnen) im Hintergrunddienst gewährleistet. Sprechstunden und Hausbesuche der Betreuungskräfte für Bewohner sowie weitere Wahlleistungen (Pflege, Essen auf Räder) können bei Bedarf hinzugebucht werden. Auch mit der Wahl der Heizungsanlage aus drei Komponenten lagen die Planer richtig. So wird die Wärmepumpe von einer 60 Quadratmeter großen Solaranlage unterstützt, die nahezu keinen Strom verbraucht. Dank einer Gas-Brennwert-Anlage ist die Wärmepumpe selbst zu Spitzenlasten moderat gefordert. Auch an Parkmöglichkeiten wurde mit einer großen Tiefgarage gedacht.

Das Café Mittendrin ist Treffpunkt für Veranstaltungen, Feiern und Fest

Autonomie wird in der neuen Anlage großgeschrieben. Die Bewohner können ihren Alltag selbstständig frei gestalten. Das gesamte Objekt ist barrierefrei errichtet. Abgerundet wird das Angebot mit einer 85 Quadratmeter großen Begegnungsstätte, dem „Café Mittendrin“ im Erdgeschoss - es hat eine eigene Küche und kann auch für Geburtstage und Feiern genutzt werden. Über einen eigenen Eingang sind offene Veranstaltungen wie Vorträge für Senioren und Selbsthilfegruppen aus dem ganzen Lechfeld möglich.

Einweihungsfeier im "Café Mittendrin". Foto: J�rgen Schmidt

Ganz bewusst soll auch das Zusammenleben gefördert werden, damit für viele Senioren keine Einsamkeit entsteht. Praktischerweise haben in der Wohnanlage die Nachbarschaftshilfe und die St.-Gregor-Jugendhilfe ihr eigenes Büro. Kurze Wege und Synergien, auch für das Personal, waren Eckpfeiler des Konzepts, das mit Bürgermeister, Gemeinderat und den Trägern der Beratungsstellen umgesetzt wurde.

Übergabe des Hauses Eleganta an den Caritasverband unter der Mitwirkung aller Beteiligten. Foto: J�rgen Schmidt

Betrieben wird das Haus Eleganta vom Caritasverband Schwabmünchen unter der Leitung von Andreas Claus. Der Bauherr ist die Communis Projektbau mit Geschäftsführer Jakob Weber und Architektin Katharina Ferl, die schon mehrere Wohnanlagen auf dem Lechfeld errichtet hat.