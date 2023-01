Nina Drechsel springt aufs Podest

Mit guten Ergebnissen kehrten die Leichtathletinnen und Leichtathleten der LG Wehringen von den südbayerischen Meisterschaften zurück.

Bei den südbayerischen Hallenmeisterschaften in München schaffte es Nina Drechsel von der Laufgemeinschaft Wehringen auf das Siegerpodest. Nina (W14) wurde überraschend Dritte im Hochsprung mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,46 Metern. Ebenfalls Bestleistung im Hochsprung sprang ihre Vereinskameradin Collien König mit 1,50 Meter. Sie wurde Sechste in der Altersklasse W15. Sie scheiterte nur knapp an den 1,53 Metern, was ebenfalls einen Podestplatz bedeutet hätte.

Über 60 Meter Hürden kam Collien mit 10,05 Sekunden auf Rang neun. Julian Gleich (M14) verpasste im Weitsprung nur knapp den Endkampf und sprang mit 4,51 Meter ebenfalls auf den neunten Platz. Beim 60-m- Sprint schaffte es Julian ins B-Finale. Mit 8,52 Sekunden wurde er hier Siebter. Im Vorlauf sprintet Julian bereits mit 8,46 Sekunden eine persönliche Bestzeit. Valerie Sager (W14) war leider bei den südbayerischen Meisterschaften verhindert. Sie startete jedoch eine Woche später bei den Munich Indoors ebenfalls in der Werner-von-Linde-Halle. Hier lief Valerie mit 2:37,81 Minuten eine persönliche Bestzeit über 800 Meter. Sie startet eine Altersklasse höher bei der W15 und wurde dort Zweite.

Beim Hallensportfest in Rain war die LG mit elf Nachwuchsathleten am Start. Collien König (W15) siegte im Fünfkampf mit 1954 Punkten. Leah Henshaw (W12) wurde Dritte im Fünfkampf mit 1692 Punkten. In der Altersklasse W9 wurde Sophia Dell Vierte im Vierkampf. Lina Wessinger (W8) und Thore Schnitzler (M8) kamen beide auf den fünften Platz. Die weiteren Platzierungen: Deuringer Anna W12 (siebter Platz), Schnitzler Freya W11 achter Platz), Schröder Joel M11 (neunter Platz), Steidle Magdalena W10 (neunter Platz), Dell Nikolai M9 (elfter Platz) und Heiß Enisa W8 (15. Platz).