Leitershofen

11:51 Uhr

Mit 74 Jahren arbeitet Carola Niedermair weiter für ihr "Ein und Alles"

Plus Seit 54 Jahren ist die Leitershoferin Carola Niedermair (74) die Seele der Gärtnerei Niedermair. Sie könnte längst den Ruhestand genießen, arbeitet aber weiter.

Von Ingrid Strohmayr Artikel anhören Shape

Bei Carola Niedermair, Seniorenchefin der Gärtnerei Niedermair, laufen alle Fäden zusammen. Sie steht in ihrem Laden, verkauft Gemüse und Obst, erledigt Buchhaltung und Büro, nimmt Anrufe und Bestellungen entgegen, kocht täglich für zehn Personen – Familie und Mitarbeiter – liebevoll das Mittagessen, kümmert sich um den Gemüseanbau, hilft im Treibhaus, stellt Blumensträuße und Gestecke zusammen, bepflanzt Balkonkästen. Was motiviert sie?

"Als Familie haben wir immer zusammengearbeitet, eigentlich bin ich das Mädchen für alles - und das bin ich für mein Leben gern", lacht die 74-Jährige. Die Hände in den Schoß legen kommt für die quirlige Geschäftsfrau, die alle ihre Kunden persönlich kennt, nicht in Frage. "Das Geschäft ist mein Leben, macht mich glücklich, außerdem wüsste ich gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Hauptsache die Gesundheit spielt mit. Im nächsten Leben würde ich es wieder so machen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen