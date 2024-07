Die schönen Dinge des Lebens

Die Leonhard-Wagner-Mittelschule Schwabmünchen verabschiedete feierlich ihre 90 Abschlussschülerinnen und -schüler unter dem Motto „Die schönen Dinge im Leben“. Die Veranstaltung begann mit einem stimmungsvollen Gottesdienst in der Frauenkirche, bevor sich die Feierlichkeiten in der Stadthalle fortsetzten.

Rektor Glaisner eröffnete den offiziellen Teil der Abschlussfeier mit schülernahen Worten. Er dankte allen Lehrkräften sowie allen Unterstützern, die die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Abschluss begleitet und an sie geglaubt haben. „Bleibt neugierig“, gab er den Absolventen mit auf den Weg. Insgesamt schlossen 90 Schülerinnen und Schüler erfolgreich ihre Schulzeit ab. Darunter waren 16 Schülerinnen und Schüler aus der Praxisklasse, von denen 75 Prozent bestanden haben. 40 Regelschüler traten zur Qualifizierenden Abschlussprüfung (QA) an, wobei die Teilnehmer des QA eine Bestehensquote von 83 Prozent aufwiesen. Besonders erfreulich war die Bilanz der 34 Absolventen des Mittleren Schulabschlusses, die alle bestanden und somit eine Bestehensquote von 100 Prozent erzielten.

Ein Drittel beginnt eine Ausbildung

Etwa ein Drittel der diesjährigen Absolventen beginnt nun eine Ausbildung, während alle anderen weiterführende Schulen besuchen werden. Diese Entscheidung zeigt das breite Spektrum an Zukunftsplänen und Ambitionen der Schüler. Bürgermeister Lorenz Müller, der als Ehrengast geladen war, zitierte in seiner Rede den Schriftsteller Ernest Hemingway: „Niemand weiß, was in ihm drinsteckt, solange er nicht versucht hat, es herauszuholen.“ Er lobte die Schülerinnen und Schüler: „Und ihr habt es herausgefunden.“

Erinnerungen an die Anfänge

Die Elternbeiratsvorsitzende Annemarie Pfnür ließ die Schulzeit der Absolventen Revue passieren. Sie erinnerte an den ersten Schultag, die Herausforderungen, die es zu meistern galt, und die vielen schönen Erlebnisse wie die Klassenfahrten, unter anderem nach Berlin. „Genieße den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben“, mahnte sie abschließend. In der Schülerrede, die von Lukas Faußner (10aM), Markus Kraus (9d) und Helena Grau (10bM) gehalten wurde, wurde an die Mitschüler appelliert: „Seid stolz auf euch selber und schließt ab, mit allem was war.“

Für Auflockerung während der Feier sorgten verschiedene Darbietungen. Ein Höhepunkt war der Auftritt der „Zumbamädels“, der die Zuschauer begeisterte. Ebenso beeindruckte der Gesangsauftritt von Lia Weh und Laura Müller mit dem Lied „Was wirklich bleibt“. Großen Applaus erntete auch die Xylophon-Darbietung von Niklas Botzenhard & Band mit dem schwungvollen Stück „Zirkus Renz“. Charmant führten die Abschlussschüler Dustin Rauch und Markus Kraus durch das abwechslungsreiche Programm. (AZ)

Die Ehrungen auf einen Blick

Beste M-Abschlüsse: Anusha Zeeshan (10aM) - 1,5; Laurenz Stammel (10aM) - 1,6; Felix Botzenhardt (10bM) - 1,6;

Manuel Kerler (10bM) - 1,6.

Beste Projektprüfung (M10): Technik: Benedikt Seemiller; Wirtschaft und Kommunikation: Anusha Zeeshan; Ernährung und Soziales: Julia Frischling.

Individuelle Leistungssteigerung : Benno Schmid (10aM).

Beste Quali: Artem Tarasenko (9c) - 1,8; Lukas Frommel (9c) - 2,1; Dominika Kosarenko (9d) - 2,2.

Beste Projektprüfung (QA): Technik: Lukas Frommel; Wirtschaft und Kommunikation: Denisa Mihai (9d); Ernährung und Soziales: Gabriela Colniceanu.

Individuelle Leistungssteigerung : Jan Luca Weißflog, Leonie Hettenkofer.

Praxisklasse: Tizian Ulbrich - 2,0.

beste Entwicklung : Luca Eberle.