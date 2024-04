Stimmen der Freude für die neue Fritz-Felsenstein-Schule in Langweid

Der Pop- und Gospelchor "Voices of Joy" präsentiert in Königsbrunn ein abwechslungsreiches Repertoire. Damit sammeln sie spenden für einen Schul-Neubau.

Gospel kann ein mitreißendes Genre sein. Entsprechend beschwingt und emotional ging es beim Benefizkonzert des Augsburger Pop- und Gospelchors "Voices of Joy" zu. Die Meitinger Johanneskirche war gut besucht, als die 22 Sänger und Sängerinnen unter der Leitung von Steffen Schönborn ihr abwechslungsreiches Repertoire präsentierten: Mit Klassikern wie Halleluja, bekannten Hits aus dem Film Sister Act sowie Balladen und neu einstudierten Songs präsentierte der Chor ein vielseitiges Programm. "Voices of Joy", die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiern, gaben das Konzert zugunsten des Neubauprojekts „Felsenstein baut Zukunft!“. Unter dem Motto „Neue Räume für unsere Träume“ baut das Fritz-Felsenstein-Haus in Langweid eine neue Förderschule für Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung. Dank des Engagements von Chor und gastgebender Kirchengemeinde kam eine Spendensumme in Höhe von 900 Euro zusammen. Das Fritz-Felsenstein-Haus bedankt sich für die zahlreichen Besucher und Spender. (AZ)