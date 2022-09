Alle unter einem Dach: Kindergarten in Mickhausen ist erweitert

Plus Nach zweijähriger Bauzeit ist die Erweiterung des Mickhausener Kindergartens abgeschlossen. Einweihung und Tag der offenen Tür am 24. September.

Zwei Jahre lang war das weitläufige Gelände des Kindergartens St. Wolfgang in Mickhausen – hoch über der Staudengemeinde am Kirchberg gelegen – eine Großbaustelle. Nerven und Geduld von Personal und Eltern wurden bis zuletzt auf eine harte Probe gestellt. Denn die Erweiterung des 1989 errichteten Kindergartens musste bei laufendem Betrieb gestemmt werden – eine Herkulesaufgabe!