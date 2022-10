Baugenehmigung für das Schloss Mickhausen muss warten

Plus Damit ein Besucherparkplatz gebaut werden kann, muss der Mickhauser Gemeinderat die Genehmigung absegnen. Doch dafür fehlen Unterlagen.

Die große Baugenehmigung zur Sanierung des Mickhauser Schlosses lässt auf sich warten. Denn ein Bestandteil fehlt: die Genehmigung zum Bau der Parkflächen.