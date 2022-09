Mickhausen

vor 32 Min.

Begeisternder Wettkampf beim Kutschenrennen in Mickhausen

Mickhausen Kutschenturnier Vollgas mit dem Vierspänner: Cindy Weiß bekam viel Applaus beim Kutschenturnier in Mickhausen.

Plus 1400 Menschen verfolgten das Kutschenturnier in Mickhausen. Es war einiges geboten. Pferde unterschiedlichster Rassen gingen an den Start.

Von Reinhold Radloff

Ideale Voraussetzungen für ihr großes Mickhauser Kutschenturnier hatte der Förderverein Herrgottsruhkapelle. 49 Gespanne traten im Wettlauf um die schnellsten Zeiten an und boten vor rund 1400 Zuschauern einen begeisternden Wettkampf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen