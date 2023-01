Das Mickhauser Bergrennen steht vor einer ungewissen Zukunft

Plus Gibt es auch 2023 ein Bergrennen in Mickhausen? Die Antwort auf diese Frage ist ungewiss – nicht nur, weil sich der Organisator der Großveranstaltung zurückzieht.

Wie viele andere Vereine auch hat der ASC Bobingen während der Coronazeit einige Helfer verloren. Jetzt wurde bekannt, dass auch Hinrich Groeneveld, der die Veranstaltung in den letzten vier Jahren organisiert hat, aufhört. Doch beim ASC Bobingen ist man guter Dinge, dass es auch 2023 ein Bergrennen in Mickhausen geben wird.