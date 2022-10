Mickhausen

vor 54 Min.

Das nächste Bergrennen in Mickhausen ist schon in Planung

Direkt nach dem Ende des Bergrennens in Mickhausen wurde bereits am Sonntagabend der Bereich rund um die Startkurve für den Verkehr wieder freigegeben.

Plus Die 39. Auflage des Mickhauser Bergrennens ist vorüber, die Veranstalter sind zufrieden. Jetzt wird abgebaut und bereits mit der Planung fürs nächste Jahr begonnen.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

4000 Zuschauer: Mit dieser Vorgabe sind die Organisatoren vom Automobilsportclub (ASC) Bobingen heuer in das Bergrennwochenende gestartet. Mindestens 4000 mussten es an beiden Tagen sein, damit sich die Veranstaltung finanziell trägt und es auch im nächsten Jahr wieder ein Rennen geben kann. "Wir sind mit den Zuschauerzahlen sehr zufrieden", resümiert Organisationsleiter Hinrich Groeneveld. "Nach aktuellem Stand kommen wir in Summe auf die 4000, sogar leicht darüber.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen