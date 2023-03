Für Kinder soll es in Mickhausen einen Projektgarten geben

Der Verein will sich verstärkt der Nachwuchsförderung widmen. Wie Buben und Mädchen für die Natur begeistert werden sollen.

Bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins standen in diesem Jahr wieder Neuwahlen an. Dabei trat Willi Furtner nach 27 Jahren nicht mehr an. Neue Zweite Vorsitzende ist nun Sonja Klotz. Sie trug dabei auch gleich die neue Idee des Vereins mit einem Projektgarten für Kinder vor.

Ein Projekt der Gartenbauvereine aus Mittelneufnach und Walkertshofen

Sonja Klotz präsentierte das Projekt, das gemeinsam mit den Gartenbauvereinen aus Mittelneufnach und Walkertshofen gestartet wird. Sie möchten Kinder für die Natur begeistern. Mehrmals im Jahr sollen gemeinsame Gruppenstunden für Kinder ab der dritten bis zur sechsten Klasse stattfinden. Los geht es in den Osterferien, am Donnerstag, 13. April, von 14 bis 16 Uhr an der ehemaligen Schule in Mickhausen. "Wir basteln eine Ohrafieslerglocke" heißt es dann, und eine Frühlingsbrotzeit ist natürlich auch dabei. Wer Lust dazu hat, kann sich bereits jetzt per E-Mail an sonja.klotz@gmx.de anmelden. Abschließend wurden bei der traditionellen Blumen- und Pflanzentombola wieder zahlreiche Pflanzen verlost.

Vorsitzender Norbert Demmel blickte bei der Versammlung auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück. Vom Ball der Vereine, einem Obstbaumschnittkurs bis hin zum Besuchermagnet "Advent im Schloss" war hier einiges geboten. Ein Dankeschön richtete er an die zahlreichen stillen Helfer, die sich das ganze Jahr über um die Sauberkeit und Verschönerung des Dorfbildes kümmern.

Der Obst- und Gartenbauverein Mickhausen hat einen neuen Vorstand

Auch die Neuwahl des Vorstands stand auf der Agenda. Norbert Demmel ist als Vorsitzender seit 1991 im Amt und wurde auch für weitere vier Jahre gewählt. Neu im Vorstandsgremium ist Sonja Klotz. Sie löst Willi Furtner aus dem Amt des Zweiten Vorsitzenden ab. Willi Furtner war von 1996 bis 2004 Beisitzer, anschließend 19 Jahre Zweiter Vorsitzender. Mit einem Geschenkkorb und einem großen Dankeschön bedankte sich der Verein für sein langjähriges Engagement. Weiter im Amt bleiben Kassenwartin Andrea Kotnig, Schriftführerin Erika Maier sowie die Beisitzerinnen Margot Weber und Michaela Müller. Neu dabei ist Gertrud Miller. Sie löst Ingrid Zemanek als Beisitzerin ab. Sehr humorvoll referierte nach den Wahlen Karin Boxler-Fröhlich über ihr Lieblingsgemüse – die Tomaten. Sie erzählte dabei von der unglaublichen Sortenvielfalt, den Eigenschaften und der Pflege des bei uns beliebten Nachtschattengewächses.

