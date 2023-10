Das Szenario: Eine Gasexplosion im Mickhauser Schloss

Plus Drei Mickhauser Ortsteil-Feuerwehren übten gemeinsam mit einem Sanitätsdienst auf der Baustelle.

Dichter Rauch im Mickhauser Schloss: Auf der Baustelle gab es eine Gasexplosion. Allerdings nur auf dem Papier. Denn die Explosion war das Szenario einer Großübung mit den Feuerwehren aus Mickhausen, Münster und Grimoldsried.

Marion und Marc Schlachter vom Sanitätsdienst Smart Medical hatten einen Fortbildungstag für die Freiwilligen Feuerwehren mit einer Abschlussübung ausgearbeitet. Hausherr Wolfgang Knabe sagte: „Nicht nur seit dem Hagelunwetter im August wissen wir, dass wir uns stets auf die Hilfe der Feuerwehr verlassen können und die werden wir auch bei den weiteren Baumaßnahmen und danach brauchen."