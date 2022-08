Gottesdienst an der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle im Wald

Für den Gottesdienst am 3. September an der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle wird die Bergrennstrecke bei Mickhausen gesperrt.

Im Spätsommer 2014 wurde die Vierzehn-Nothelfer-Kapelle an der Kreisstraße zwischen Mickhausen und Birkach nach ihrer Generalsanierung feierlich eingeweiht. Alle zwei Jahre wird seither ein Gottesdienst an der kleinen Waldkapelle gefeiert.

Am Samstag, 3. September, zelebriert Stadtpfarrer Christoph Leutgäb aus Schwabmünchen einen abendlichen Gottesdienst an der Kapelle. Beginn ist um 18 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Schmuttertaler Musikanten aus Mickhausen unter der Leitung von Dirigent Philipp Ramminger. Karl Dölle, der Vorsitzende des Fördervereins der Vierzehn-Nothelfer-Kapelle, sagt: "Um die Sicherheit der Teilnehmenden an der viel befahrenen, kurvenreichen Straße zu gewährleisten, wird die Kreisstraße A 16 an diesem Abend von 17.30 bis 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt."

Gottesdienstbesucher können am Waldparkplatz parken

Für Gottesdienstbesucher bleibt die Zufahrt natürlich möglich. Parkplätze stehen in ausreichender Anzahl auf dem Waldparkplatz oberhalb der Kapelle (in Richtung Birkach) zur Verfügung. Nach dem Gottesdienst besteht Gelegenheit zu einer gemütlichen Einkehr in der Schwarzachstuben in Birkach. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Klimmach statt.