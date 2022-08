Kutschenturnier: Rösser und Kutschen im Wettlauf gegen die Stoppuhr

Am 4. September findet das Kutschenturnier auf der Herrgottsruh in Mickhausen statt. Der Erlös dient dem Unterhalt der Herrgottsruhkapelle.

Bereits zum elften Mal findet das Kutschenturnier bei der Herrgottsruhkapelle in Mickhausen statt. Die Fahrsportveranstaltung – traditionell am ersten Sonntag im September – wird erneut von Harald Forster aus Münster mit viel Herzblut organisiert. Eng mit eingebunden in die Organisation ist wie immer der rührige Förderverein der Herrgottsruhkapelle um seine Vorsitzende Margit Vogel.

Mit einem großen Helferstab im Rücken sorgt der Verein für die Verpflegung der Teilnehmer und Besucher. Prächtige Rösser, blitzendes Zaumzeug und geschmückte Kutschen bestimmen am Sonntag, 4. September, das Bild in der von Linden und Birken gesäumten Naturarena auf der „Herrgottsruh“ hoch über Mickhausen. Ab 11 Uhr warten auf die Freunde des Pferde- und Fahrsports wieder packende Wettfahrten durch den eng gesteckten Pylonen-Parcours, der den Kutschern und ihren Pferden ein Höchstmaß an Können, Konzentration und Geschicklichkeit abverlangt.

Kutschenturnier Die organisatorischen Fäden des beliebten Kutschenturniers laufen bei Harald Forster aus Münster zusammen. Foto: Walter Kleber

Für wen das Turnier auf der Herrgottsruh geeignet ist

Das Turnier, so Organisator Harald Forster (Münster), ist auch und besonders für Fahranfänger und für junge Pferde geeignet, die einmal unter realen Bedingungen in den Fahr- und Kutschensport hineinschnuppern und erste Turniererfahrungen sammeln möchten. Die Wertung der Turnierrichter erstreckt sich auf vier Klassen: Großpferde und Ponys sind zugelassen – jeweils ein- und zweispännig gefahren. Bis zu 40 Starter (mehr lässt der Zeitplan nicht zu) werden zum Wettlauf gegen die Stoppuhr antreten und den Parcours unter Hufe und Räder nehmen. Anmeldungen sind bis Samstag, 3. September, 12 Uhr, unter Telefon 0173/3737168 möglich. Harald Forster: „Für jedes Gespann ist eine Haftpflichtversicherung erforderlich, jeder Fahrer startet auf eigene Gefahr.“

Die Herrgottsruhkapelle bei Mickhausen auf einen Blick 1 / 6 Zurück Vorwärts 1685 lässt Graf Paul Fugger auf der Anhöhe östlich von Mickhausen die Herrgottsruhkapelle erbauen.

1985 wird das 300-jährige Bestehen der Herrgottsruhkapelle mit einem Festgottesdienst gefeiert.

2008 geht die Herrgottsruhkapelle in das Eigentum der Gemeinde Mickhausen über.

2010 wird der Förderverein Herrgottsruhkapelle Mickhausen e. V. gegründet, der sich an der Seite der Gemeinde um die Generalsanierung der Kapelle annimmt und für das ehrgeizige Vorhaben unermüdlich Spenden sammelt und Veranstaltungen organisiert.

Im April 2011 findet der offizielle erste Spatenstich für die Sanierung der Kapelle statt. Die Kosten belaufen sich auf rund 220.000 Euro.

Am 14. Juli 2013 wird die Herrgottsruhkapelle wieder feierlich eingeweiht.

Neben der Fahrtzeit werden auch eventuelle Fehlerpunkte für die Wertung herangezogen. Die werden von Turnierrichter Josef Schrallhammer vergeben, wenn ein Gespann einem der Markierungs-Pylonen zu nahe kommt und den auf der Spitze aufgesetzten Ball reißt. Bis zum späten Nachmittag sind auf dem eng gesteckten Parcours auf dem alten Schulsportplatz spannende Wettfahrten durch den Pylonenparcours geboten. Die Veranstalter rechnen auch bei der elften Auflage des Turniers wieder mit einem Zuschaueransturm und mit voll besetzten Rängen in der Naturarena auf der Herrgottsruh.

Das Kutschenturnier in Mickhausen in Kürze

Der Eintritt zum Kutschenturnier ist frei. Für die Bewirtung der Zuschauer sorgt der Förderverein der Herrgottsruhkapelle. Ab 10 Uhr gibt’s einen Weißwurstfrühschoppen, anschließend Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Der Erlös wird für den Unterhalt der Herrgottsruh-Kapelle verwendet. Einen Ausweichtermin für das Kutschenturnier gibt es nicht. Lediglich bei extrem schlechtem Wetter wird die Veranstaltung abgesagt. Die Zufahrt für Teilnehmer und Besucher zum Turniergelände ist ausschließlich über die Waldberger Straße möglich. Im Ortsbereich gibt es bei Kirche und Kindergarten weitere Parkplätze.

