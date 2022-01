Mickhausen

vor 31 Min.

Hilfsaktion: Mickhauserinnen stricken für Obdachlose

Heimarbeit für den guten Zweck in Mickhausen: Barbara Hendich-Meyer und Jutta Hahnemann (von links) beteiligen sich an der Aktion Stricken für Obdachlose. Initiatorin Alexandra Hager rechts betreibt in Münsterhausen einen kleinen Minimarkt, wo die Strickwaren verkauft werden.

Plus Sie stricken Socken, Schals und Handschuhe, damit es Menschen ohne Dach über dem Kopf warm haben. Anfangs waren die drei Mickhauserinnen allein. Jetzt beteiligen sich 50 Frauen.

Von Elmar Knöchel

Drei Frauen sitzen gemütlich zusammen im Wohnzimmer und stricken. Socken, Schals, Handschuhe - alles, was an einem kalten Wintertag nicht fehlen darf. Die Beschäftigung macht ihnen Spaß. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb sie so fleißig handarbeiten. Denn ihre Kreationen schenken sie nicht etwa Freunden oder Familienmitgliedern. "Irgendwann sind alle reichlich mit Stricksachen ausgestattet", sagt Jutta Hahnemann. Stattdessen stricken sie für Menschen ohne Dach über dem Kopf.

