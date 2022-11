Im Mickhauser Schlosshof gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt

Einstimmung auf die Weihnachtszeit vor der historischen Kulisse des Fuggerschlosses: In Mickhausen findet wieder der "Advent im Schlosshof" statt. Was geboten ist.

Ein absoluter Höhepunkt im ohnehin reich bestückten Veranstaltungskalender von Mickhausen ist seit Jahren der „Advent im Schlosshof“ am Vorabend des ersten Adventssonntags. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause steht die stimmungsvolle adventliche Freiluftveranstaltung heuer am Samstag, 26. November, wieder im Veranstaltungskalender der Staudengemeinde. Die Organisation teilen sich wie gewohnt die rührigen Ortsvereine. Eingerahmt vom historischen Fuggerschloss und den renovierten Ökonomiegebäuden wird der Schlosshof mit seinem einzigartigen Flair ab 16 Uhr wieder in einen romantischen Christkindlesmarkt verwandelt. Neben Verkaufsständen und Verpflegungsinseln im Freigelände und im Schlosshofsaal ist auch wieder ein buntes adventliches Rahmenprogramm geplant.

Weihnachtsmarkt im Schloss Mickhausen: Bastelarbeiten und Kunsthandwerk

Federführend bei der Planung und Organisation des Adventsmarktes sind die Alt-Schützen, die örtliche Feuerwehr, der Musikverein, der Sportverein VfB, die Bastelgruppe, sowie der Obst- und Gartenbauverein, der Imkerverein Stauden und der Förderverein der Herrgottsruhkapelle. Erstmals mit dabei ist der Soldaten- und Kameradschaftsverein Mickhausen-Münster. Gemeinsam wollen sie erneut ein stimmungsvolles vorweihnachtliches Fest für das ganze Dorf auf die Beine stellen.

Drinnen im Schlosshofsaal sind zudem Verkaufsstände mit Bastelarbeiten, Kunsthandwerk und vielem mehr aufgebaut. Sein Mitwirken im Rahmenprogramm hat bereits der örtliche Kindergarten St. Wolfgang zugesagt. Und auch Bischof Nikolaus und sein Knecht Ruprecht haben sich angekündigt.

Im Schützenheim stimmt Märchenerzählerin Bärbel Meier die Kinder auf das große Fest ein. Bläsergruppen der Schmuttertaler Musikanten steuern weihnachtliche Weisen bei. Selbstredend, dass im Schlosshof an diesem Abend mit Fackeln, Feuerkörben und bunten Lichterketten auch für eine stimmungsvolle Illumination gesorgt wird. Wenn dann auch noch der Duft von Glühwein, Lebkuchen und Bratwürsten durch den Schlosshof zieht, ist eine romantische Einstimmung auf die bevorstehende Weihnachtszeit garantiert.

Die Vorsitzenden Andreas Zimmermann (Feuerwehr) und Georg Reiter (Musikverein) vom Organisationsteam der Ortsvereine sind überzeugt, dass der Advent im Mickhauser Schlosshof auch heuer wieder ein Publikumsmagnet wird: „Mit unserem Schlosshof und dem angrenzenden Schlosshofsaal haben wir ideale Voraussetzungen für eine solche adventliche Veranstaltung. Mitten im Dorf und doch auf einem komplett abgeschlossenen Areal – die Bedingungen könnten nicht besser sein! Wer schon einmal das einzigartige Flair unseres Schlosshoffestes im Sommer erlebt hat, der weiß, welches Schatzkästchen wir hier in Mickhausen haben!“