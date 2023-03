Neuer Feldgeschworener in Mickhausen

Michael Schorer wurde als Feldgeschworener vereidigt und die Flächennutzungsänderung für Windkraft auf Raumwiderstände geprüft.

Damit die Vermessungstätigkeiten im Gemeindebereich Mickhausen künftig gewährleistet sind, musste ein weiterer Feldgeschworener vereidigt werden. Michael Schorer wurde von den Gemeinderäten einstimmig gewählt. Bürgermeister Mirko Kujath vereidigte anschließend den neuen Feldgeschworenen.

Für die Teil-Flächennutzungsplan-Änderung für Windkraft bekamen die Räte Informationen aus erster Hand. Das Ingenieurbüro Opla aus Augsburg stellte seine Ergebnisse vor. Julian Erne präsentierte ausführlich, ob "harte oder weiche Raumwiderstände" das Projekt in den ausgewiesenen Flächen beeinträchtigen würden. Idealer Standort wäre demnach das Grenzgebiet in den Wäldern von Graf Rechberg nördlich der Kreisstraße 16 in Richtung Langenneufnach mit einer Fläche von ungefähr 69 Hektar. Zwei weitere Standorte gäbe es zwar auch noch, doch diese sind voraussichtlich zweitrangig. Die Gemeinde billigte den Vorentwurf der Planänderung einstimmig.

Da der Ortsteil Laiber anderweitig ausreichend erschlossen ist, wurde ein knapp 240 Meter langes Stück, das ausschließlich für landwirtschaftliche Zwecke dient, zum öffentlichen Feld- und Waldweg umgestuft. Über die Absicht dieser Umstufung waren die betroffenen Anlieger bereits im Juni 2022 informiert worden. Vorgebrachte Einwände waren bereits in einer vorherigen Sitzung abgewägt worden.

Mickhauser Projektgarten für Kinder und Jugendliche

Eine richtig gute Sache und eine vernünftige Nutzung nannte Bürgermeister Kujath die Anfrage des Obst- und Gartenbauvereins Mickhausen-Münster. Dieser möchte zusammen mit dem benachbarten Vereinen aus Mittelneufnach und Walkertshofen den ehemaligen Prinzengarten bei der alten Schule als Projektgarten für Kinder und Jugendliche nutzen.

Zum Ende des Kindergartenjahres 2023 läuft der Vertrag für die Busbeförderung der Kindergartenkinder aus Walkertshofen und Grimoldsried nach Mickhausen ab. Die Gemeinde Mickhausen ist weiterhin bereit, einen Bus für die Kinder von Grimoldsried zu bezahlen und sich somit die Kosten mit der Gemeinde Walkertshofen zu teilen. Die Ausschreibung des Busses läuft nun über die Gemeinde Walkertshofen. Ebenfalls wurde die Sicherheitsproblematik an der Haltestelle beim alten Gasthaus Lutz gelöst. Ab 15. März wird der Einstieg auf die andere Straßenseite, wo bereits eine Bushaltestelle ist, verlegt.